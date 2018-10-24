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Головні новини

Мер розповів про розвиток комунальних підприємств та будівництво міста нових можливостей
24 жовтня 2018, 17:22
93
Сесії міської ради
Трансляція XXXVI сесії Маріупольської міської ради VII скликання (ВІДЕО)
24 жовтня 2018, 10:00
421
Сесії міської ради
За підтримки народного депутата України Олега Ляшка в Маріуполі планують створити ще два соціальні будинки для переселенців
19 жовтня 2018, 19:05
492
Суспільство, Соціальне забезпечення

Стрічка новин

18:26
Посол США відкрила у Маріуполі «Вікно в Америку»
24 жовтня 2018, 18:26
70
Суспільство
17:22
Мер розповів про розвиток комунальних підприємств та будівництво міста нових можливостей
24 жовтня 2018, 17:22
93
Сесії міської ради
16:25
XXXVI сесія цитатами депутатів (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 жовтня 2018, 16:25
77
Діяльність депутатського корпусу
16:10
Звернення до депутата: Богдан Дужик орієнтує профільні служби на асфальтування вулиць Лівобережного району
24 жовтня 2018, 16:10
37
Діяльність депутатського корпусу
14:03
У Маріуполі відзначили правоохоронців та військових
24 жовтня 2018, 14:03
44
Сесії міської ради
13:50
Депутати міської ради виділили понад 370 тисяч гривень матеріальної допомоги
24 жовтня 2018, 13:50
66
Сесії міської ради
13:48
Учням і викладачам мистецьких шкіл виплачуватимуть стипендії та премії
24 жовтня 2018, 13:48
61
Культура, Сесії міської ради
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#ТутВарто працювати: професія завідувача виробництвом
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Анонси

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24.10
о 08:47
Анонс спортивних заходів на поточний тиждень (ДОПОВНЕНО)
23.10
о 13:41
У Маріуполі відбудеться виставка «Формула безпеки: Україна – НАТО»
23.10
о 10:13
Маріуполь стане центром молодіжного лідерства

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