Мер розповів про розвиток комунальних підприємств та будівництво міста нових можливостей

Мер розповів про розвиток комунальних підприємств та будівництво міста нових можливостей

За підтримки народного депутата України Олега Ляшка в Маріуполі планують створити ще два соціальні будинки для переселенців