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Мαρіуполь

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Головні новини

В Маріуполі вшанували пам’ять жертв війни в Україні
22 червня 2018, 12:19
178
Суспільство
Маріуполь відзначить 240-річчя з новим Театральним сквером і музичним фонтаном
21 червня 2018, 16:36
210
Суспільство
Маріуполь увійшов до п'ятірки міст, в яких буде реалізовуватися Програма «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» (EUACI)
19 червня 2018, 16:01
441
Суспільство

Стрічка новин

19:00
Координаційна рада завершила підготовку до пленарного засідання (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 червня 2018, 19:00
18
Діяльність депутатського корпусу
16:01
День Молоді в Маріуполі: від рокерів до стендап-коміків
22 червня 2018, 16:01
85
Культура, Анонси міських заходів
15:48
У Маріуполі проходить серія кінопоказів під відкритим небом
22 червня 2018, 15:48
52
Анонси міських заходів
15:02
#ДоброТи: Маріупольчанку привітали з 100-річчям
22 червня 2018, 15:02
75
«Маріуполь 240: фарби доброТи»
15:01
Близько 7000 кущів та 200 дерев прикрасять Грецьку площу
22 червня 2018, 15:01
68
14:46
Сьогодні депутати розглянули земельні питання майбутньої сесії (ФОТО)
22 червня 2018, 14:46
58
Діяльність депутатського корпусу
14:21
У Маріуполі стартувала щорічна «Школа плавання» для дітей
22 червня 2018, 14:21
56
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Я маю право!
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Анонси

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22.06
о 16:01
День Молоді в Маріуполі: від рокерів до стендап-коміків
22.06
о 15:48
У Маріуполі проходить серія кінопоказів під відкритим небом
20.06
о 11:01
У Маріуполі виступатимуть «Lviv Jazz Orchestra»

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