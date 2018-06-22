В Маріуполі вшанували пам’ять жертв війни в Україні

В Маріуполі вшанували пам’ять жертв війни в Україні

Маріуполь відзначить 240-річчя з новим Театральним сквером і музичним фонтаном

Маріуполь відзначить 240-річчя з новим Театральним сквером і музичним фонтаном

Маріуполь увійшов до п'ятірки міст, в яких буде реалізовуватися Програма «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» (EUACI)