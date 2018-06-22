Мαρіуполь
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Головні новини
В Маріуполі вшанували пам’ять жертв війни в Україні
22 червня 2018, 12:19
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Суспільство
Маріуполь відзначить 240-річчя з новим Театральним сквером і музичним фонтаном
21 червня 2018, 16:36
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Суспільство
Маріуполь увійшов до п'ятірки міст, в яких буде реалізовуватися Програма «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» (EUACI)
19 червня 2018, 16:01
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Суспільство
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19:00
Координаційна рада завершила підготовку до пленарного засідання (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 червня 2018, 19:00
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Діяльність депутатського корпусу
16:01
День Молоді в Маріуполі: від рокерів до стендап-коміків
22 червня 2018, 16:01
85
Культура, Анонси міських заходів
15:48
У Маріуполі проходить серія кінопоказів під відкритим небом
22 червня 2018, 15:48
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Анонси міських заходів
15:02
#ДоброТи: Маріупольчанку привітали з 100-річчям
22 червня 2018, 15:02
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«Маріуполь 240: фарби доброТи»
15:01
Близько 7000 кущів та 200 дерев прикрасять Грецьку площу
22 червня 2018, 15:01
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14:46
Сьогодні депутати розглянули земельні питання майбутньої сесії (ФОТО)
22 червня 2018, 14:46
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Діяльність депутатського корпусу
14:21
У Маріуполі стартувала щорічна «Школа плавання» для дітей
22 червня 2018, 14:21
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Спорт
Мiський голова
Бойченко Вадим Сергійович
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